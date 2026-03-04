Darum entschied sich Trump für die Iran-Attacke

Was waren die Bedrohungen für die USA, dass der Iran in der Art angegriffen werden musste?

Leavitt erklärt, dass Donald Trump die Entscheidung für den Angriff nicht alleine getroffen habe und nicht aufgrund seiner Gefühle. Es gab Fakten, die dem zugrunde lagen. Zum Beispiel, dass der Iran verstärkt auf sein Raketenprogramm mit Atomwaffen gesetzt hat. Hinzukamen die Gespräche mit dem Iran, die zu nichts geführt hätten. Zusammen mit weiteren hochrangigen Vertrauten habe er sich am Ende für den Angriff entschieden.