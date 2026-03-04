Diese Ziele wollen die USA im Iran erreichen

Pete Hegseth und Dan Caine sind am Mittwoch erneut vor die Medien getreten. Es war ein entschlossener Auftritt, der eine klare Botschaft beherbergt: Die USA werden nicht aufhören, bis alle Ziele erreicht sind.

«Wir werden in drei Phasen vorgehen», verkündete Stabschef Dan Caine.

1. Raketenanlagen: «Wir nehmen das ballistische Raketensystem des Iran ins Visier, um zu verhindern, dass es die US-Streitkräfte und Partner in der Region bedroht.»

2. Marine: «Wir zerstören ihre Marine und schwächen ihre Kapazitäten, Fähigkeiten und Fertigkeiten, weltweit Operationen durchzuführen.»

3. Iran soll Kampfkraft verlieren: «Wir wollen sicherstellen, dass sie ihre Kampfkraft nicht schnell wieder aufbauen können.

Diese drei Phasen werden laufend fortschreiten. Hierzu kündigt Caine auch ein Vorrücken in Gebiete weiter im iranischen Hinterland an. Hegseth ergänzt mit den Worten: «Wir werden sie finden und wir werden sie töten.»