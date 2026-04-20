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Hier entern die US-Marines das iranische Frachtschiff
Nach Funkwarnungen und Beschuss
Hier entern die US-Marines das iranisch gekennzeichnete Frachtschiff
Die USA haben ein Video veröffentlicht, welches die US-Marines beim Entern eines iranisch gekennzeichneten Frachtschiffs zeigen soll.
Publiziert: 07:01 Uhr
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