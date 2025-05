1/2 Die AfD verliert laut der neusten Umfrage einen Prozentpunkt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts AfD verliert leicht im Sonntagstrend, bleibt aber zweitstärkste Kraft

Verfassungsschutz stuft AfD als gesichert rechtsextrem ein

CDU/CSU führt mit 25%, SPD legt auf 16% zu

Die AfD hat im aktuellen Sonntagstrend für die «Bild am Sonntag» leicht verloren: In der am Samstag veröffentlichten Umfrage durch das Institut Insa verlor sie einen Prozentpunkt verglichen mit der Vorwoche und landete mit 24 Prozent auf dem zweiten Platz hinter der Union. CDU und CSU kamen zusammen unverändert auf 25 Prozent. Die SPD legte einen Punkt auf 16 Prozent zu.

Der Rückgang folgt auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die AfD sei «gesichert rechtsextrem». Grüne und Linke blieben derweilen unverändert bei zwölf beziehungsweise zehn Prozent. Das BSW und die FDP wären mit vier Prozent nicht im Bundestag vertreten, sollte am kommenden Sonntag Wahl sein, die Liberalen konnten allerdings einen Punkt zulegen.

Die Befragung der 1204 Teilnehmenden fand von Montag bis Freitag statt und damit zum allergrössten Teil vor der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz, der dies am Freitagvormittag mitgeteilt hatte. Die maximale Fehlertoleranz der Umfrage betrug 2,9 Prozentpunkte.