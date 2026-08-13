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Video zeigt wie die Yacht nach dem Brand vor Sadinien sinkt
Nach Brand an Board
Video zeigt wie die Yacht vor Sardinien sinkt
Ein Yacht ist laut Berichten am Dienstagabend vor Sardinien gesunken. Zuvor soll es an Board zu einem kleinen Brand gekommen sein.
Publiziert: 09:59 Uhr
|
Aktualisiert: 11:37 Uhr
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