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Nach Brand an Board
Video zeigt wie die Yacht vor Sardinien sinkt

Ein Yacht ist laut Berichten am Dienstagabend vor Sardinien gesunken. Zuvor soll es an Board zu einem kleinen Brand gekommen sein.
Publiziert: 09:59 Uhr
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Aktualisiert: 11:37 Uhr
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