Nach Amokfahrt in Magdeburg Polizei verhaftet den BMW-Fahrer

Der BMW-Fahrer, der in Magdeburg in den Weihnachtsmarkt raste, befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam, schreibt «Welt». Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt, wie ein Mann von Dutzenden Polizisten umstellt und festgenommen wird.