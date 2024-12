Magdeburger trauern um Opfer des Anschlags «Es ist einfach nur grauenvoll»

Genau 24 Stunden nach der tödlichen Amokfahrt in Magdeburg läuten die Kirchenglocken in Gedenken an die Opfer. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen an der Gedenkfeier noch immer unter Schock. Hunderte Kerzen erleuchten die Stadt.