Nasa-Astronaut Don Pettit feierte seinen 70. Geburtstag auf besondere Weise: Er kehrte in einer Sojus-Kapsel aus dem All zur Erde zurück. Nach 220 Tagen im Weltraum landete er am Sonntag mit zwei russischen Kosmonauten in Kasachstan.

Kuchen, Geschenke und eine gemütliche Familienfeier: So stellen sich viele ihren 70. Geburtstag vor. Ganz anders verlief das Jubelfest für Don Pettit, den ältesten Astronauten der US-Raumfahrtbehörde Nasa. In einer Sojus-Kapsel flog er genau an seinem 70. Geburtstag aus dem All Richtung Erde – und landete zusammen mit zwei russischen Kosmonauten am frühen Sonntagmorgen in Kasachstan.

«Heute um 4.20 Uhr Moskauer Zeit (3.20 MESZ) ist das Landungsschiff Sojus MS-26 mit Alexej Owtschinin, Iwan Wagner und Donald (Don) Pettit gelandet», erklärte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos. Das Trio verbrachte 220 Tage im Weltraum und umkreiste die Erde 3520 Mal. Für Pettit war es bereits der vierte Flug ins All, er verbrachte im Lauf seiner Astronautenkarriere mehr als 18 Monate im Orbit.

Daumen hoch nach Landung

Die Sojus-Kapsel landete drei Stunden nach dem Abkoppeln von der Internationalen Raumstation ISS in einem abgelegenen Gebiet im Südosten von Kasachstan. Nasa-Bilder der Landung zeigten die kleine Kapsel vor der Kulisse des Sonnenaufgangs an einem Riesenfallschirm hängend zur Erde schweben.

Als die Insassen aus der Kapsel geholt und zu einem Sanitätszelt transportiert wurden, reckten alle ihre Daumen hoch – als Zeichen, dass es ihnen gut gehe. Allerdings wirkte Pettit auf den Aufnahmen ziemlich mitgenommen. Es gehe ihm aber «gut – im Rahmen dessen, was nach seiner Rückkehr zur Erde für ihn zu erwarten war», erklärte die Nasa.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist die Raumfahrt einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland noch kooperieren. Im Rahmen der Sanktionen gegen Russland haben die westlichen Länder ihre Partnerschaft mit Roskosmos beendet. Die Sojus-Trägerraketen sind jedoch weiterhin eines der wenigen Transportmittel für Flüge von Raumfahrern zwischen der Erde und der ISS.