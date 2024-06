Eine junge Frau verschwand vor mehr als eineinhalb Jahren spurlos aus einem Dorf in Belgien. Jetzt ist sie in Frankreich wieder aufgetaucht.

Wo war sie? Was hat sie getan? Und warum ist sie verschwunden? All diese Fragen stellen sich zurzeit, nachdem die Belgierin J. G.* (19) nach mehr als eineinhalb Jahren wider aufgetaucht ist. Der Teenager wurde seit dem 14. November 2022 vermisst, nachdem sie zuletzt an einer Bushaltestelle in einem Dorf in Belgien gesehen wurde.

Die Polizei suchte nach G., die als äusserst «empfindsam» und «Einzelgängerin» beschrieben wurde und schon einmal weggelaufen war. Jetzt ist sie in Frankreich in der Nähe der Grosstadt Lyon aufgetaucht. Dort lebt sie offenbar seit einem Jahr aus freien Stücken mit einem Mann zusammen, wie der belgische Sender BFMTV berichtet. Sie habe sich «frei bewegen können» und sei unversehrt, teilte die Staatsanwaltschaft am 27. Juni mit.

Ermittlungen dauern an

Die Familie der jungen Frau zeigte sich erleichtert, nachdem sie bereits das Schlimmste befürchtet hatte. «Ich kann endlich wieder schlafen», meinte etwa ihr Bruder. «Ich würde gerne von ihr persönlich hören, dass alles in Ordnung ist und dass es ihr in den vergangenen Monaten gut gegangen ist», fügte er hinzu. Auch ihrem Grossvater fiel ein Stein vom Herzen. Er meinte, dass er «erleichtert und glücklich» sei und sie gerne wiedersehen würde, «wenn sie das auch selbst will».

Obwohl G. mittlerweile volljährig ist und somit tun und lassen kann, wonach ihr der Sinn steht, wurde eine Ermittlung eingeleitet. Diese soll insbesondere klären, unter welchen Umständen die damals 17-Jährige verschwunden ist und unter welchen Bedingungen sie beim Franzosen unterkam und lebte.

*Name bekannt