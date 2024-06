Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, wurde im deutschen Bundesland Niedersachsen eine Kinderleiche entdeckt. Der leblose Körper des Kindes wurde von einem Landwirt im Landkreis Stade entdeckt. Dort war in den vergangenen Wochen nach Arian gesucht worden.

Landwirt findet Kinderleiche in Niedersachsen (D)

Die Polizei berichtet am Dienstagmorgen vom Fund einer Leiche im deutschen Bundesland Niedersachsen.

Am Dienstagmorgen ist die «Ermittlungsgruppe Arian» im deutschen Bundesland Niedersachsen aktiv. Das berichtet «Bild». Zuvor hat die Polizei mitgeteilt, dass im Landkreis Stade eine Kinderleiche gefunden wurde.

Ist es der vermisste Bub (6)? Das ist noch unklar. Angaben zum genauen Fundort, der Auffindesituation und zum Kind machten die Beamten bislang nicht. Was man weiss: Ein Landwirt hat den leblosen Körper des Kindes bei Mäharbeiten am Montag gegen 16.30 Uhr auf einer Wiese in der Gemeinde Estorf entdeckt.

Im Landkreis Stade war in den vergangenen Wochen immer wieder nach Arian gesucht worden. Die Polizeiinspektion Stade und die «Ermittlungsgruppe» begutachten nun den Fundort.

Arian gilt seit dem 22. April als vermisst. Er war an dem Tag am frühen Abend aus seinem Elternhaus in Bremervörde-Elm verschwunden. Trotz einer wochenlangen, grossangelegten Suche, bei der die Einsatzkräfte unterschiedlichste Taktiken anwendeten, konnte das Kind bislang nicht gefunden werden.