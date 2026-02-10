Seit Tagen sucht die Polizei nach der 84-jährigen Nancy Guthrie. Nun hat die Polizei neue Fotos veröffentlicht. Sie zeigen einen potenziell Verdächtigen vor dem Haus der älteren Amerikanerin.

Darum gehts Savannah Guthries Mutter Nancy Guthrie (84) seit einer Woche vermisst

FBI teilt Fotos eines bewaffneten Verdächtigen mit weisser Maske

Der Fall beschäftigt seit rund einer Woche die USA. Die Mutter von Star-Moderatorin Savannah Guthrie (54) wurde mutmasslich entführt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Mittlerweile gingen mehrere Lösegeldforderungen ein. Die 84-jährige Nancy Guthrie wurde aber noch nicht gefunden.

1:12 Tränenreicher Appell an Täter: Das emotionale Video von Guthrie und ihrer Familie

FBI veröffentlicht Fotos

Am Dienstag veröffentlichte das FBI Fotos von einem Verdächtigen. Die Person trägt eine weisse Maske und steht vor der Eingangstür von Guthries Haus. Der Mann ist augenscheinlich bewaffnet.

Kash Patel schrieb auf X: «In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben die Strafverfolgungsbehörden heute Morgen diese bisher unzugänglichen neuen Bilder entdeckt, die eine bewaffnete Person zeigen, die offenbar am Morgen von Nancy Guthries Verschwinden die Kamera an ihrer Haustür manipuliert hat.»