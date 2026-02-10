Darum gehts
- Savannah Guthries Mutter Nancy Guthrie (84) seit einer Woche vermisst
- FBI teilt Fotos eines bewaffneten Verdächtigen mit weisser Maske
- Mehrere Lösegeldforderungen, bisher keine Spur von der Vermissten
Der Fall beschäftigt seit rund einer Woche die USA. Die Mutter von Star-Moderatorin Savannah Guthrie (54) wurde mutmasslich entführt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
Mittlerweile gingen mehrere Lösegeldforderungen ein. Die 84-jährige Nancy Guthrie wurde aber noch nicht gefunden.
FBI veröffentlicht Fotos
Am Dienstag veröffentlichte das FBI Fotos von einem Verdächtigen. Die Person trägt eine weisse Maske und steht vor der Eingangstür von Guthries Haus. Der Mann ist augenscheinlich bewaffnet.
Kash Patel schrieb auf X: «In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben die Strafverfolgungsbehörden heute Morgen diese bisher unzugänglichen neuen Bilder entdeckt, die eine bewaffnete Person zeigen, die offenbar am Morgen von Nancy Guthries Verschwinden die Kamera an ihrer Haustür manipuliert hat.»