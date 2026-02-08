Moderatorin Guthrie will für Freilassung der Mutter bezahlen

Savannah Guthrie und ihre Geschwister flehen in einem neuen Video um die Freilassung ihrer Mutter. Die Entführer fordern ein Lösegeld in Millionenhöhe für die Freilassung der 84-Jährigen.

Darum gehts Die 84-jährige Mutter von Savannah Guthrie wurde aus ihrem Haus entführt

Entführer fordern Millionen-Lösegeld, Guthrie appelliert emotional in Videobotschaften

Bereits seit einer Woche befindet sich die 84-jährige Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) in den Händen ihrer Entführer. Nun wendete sich die Tochter erneut mit einer emotionalen Videobotschaft an die Kriminellen, wie die «New York Post» berichtete.

«Wir bitten Sie, uns unsere Mutter zurückzugeben», fleht Guthrie in dem Video. «Das ist sehr wertvoll für uns und wir werden bezahlen», so die Moderatorin. Die Entführer fordern von der Familie ein Lösegeld in Millionenhöhe, wie US-Medien bereits vorher berichteten.

«Sie lebt in ständigen Schmerzen»

Das Video vom Samstag ist das zweite Video, in dem die Geschwister Guthrie ihre Bereitschaft bekunden, ein Lösegeld für die Freilassung ihrer Mutter Nancy zu zahlen. Bereits am Mittwoch (Ortszeit) appellierte die Familie eindringlich an die Täter.

«Sie ist 84 Jahre alt. Ihre Gesundheit, ihr Herz, ist fragil. Sie lebt in ständigen Schmerzen. Sie hat keine Medikamente. Sie braucht sie, um zu überleben, und sie braucht sie, um nicht zu leiden», sagte Savannah im ersten Video über ihre Mutter.

50'000 Dollar Belohnung ausgesetzt

Von den Entführern erbittet Savannah einen Lebensbeweis. «Wir müssen ohne Zweifel wissen, dass sie lebt und dass Sie sie haben. Wir wollen von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören.»

Nancy Guthrie war am vergangenen Samstagabend aus ihrem Haus entführt worden. Das FBI setzte inzwischen eine Belohnung von 50'000 Dollar für Informationen aus, die zur Wiederauffindung von Guthrie oder zur Festnahme der Täter führen. Die Entführer hatten ihre Lösegeldforderung an US-Medien wie TMZ und KOLD-TV geschickt.

Savannah Guthrie ist in den USA als Moderatorin des Frühstücksfernsehens auf dem Sender NBC bekannt.