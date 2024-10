Australier (41) erwischt Ehefrau und Bruder beim Sex im Auto

David und Jacinta an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2018. Das Paar lernte sich im Teenager-Alter kennen. Foto: Facebook 1/7

Auf einen Blick David McCulloch verprügelt Ehefrau und Bruder nach Affäre

Mutter sass während des Schäferstündchens mit im Auto

David muss für drei Jahre ins Gefängnis

Marian Nadler Redaktor News

Die Richterin konnte seinen Ausraster in gewisser Weise verstehen: David McCulloch (41) verprügelte seine Ehefrau Jacinta und seinen Bruder Jamie, nachdem er sie beim Sex im Auto ertappt hatte. Der Fall landete vor Gericht. Jetzt muss der gehörnte Ehemann für drei Jahre ins Gefängnis, wie «The Sun» berichtet. Die Fremdgeh-Story hat einige kuriose Details zu bieten.

Am Tag, als die Affäre aufflog, hatte David mehrfach versucht, seine Gattin anzurufen. Sie war nicht rangegangen. Er wurde misstrauisch und machte sich auf die Suche nach ihr.

«Ich werde euch alle töten»

Schliesslich wurde er in der Nähe des Hauses seines Bruders auf einem Parkplatz fündig – und überraschte Jamie und Jacinta beim Schäferstündchen! Völlig irre: Während es sich Jamie und Jacinta auf dem Rücksitz gemütlich gemacht hatten, sass die Mutter der Brüder, Sue, vorne völlig ungerührt am Steuer.

David verlor die Nerven und begann, mit seinen Fäusten auf Jamie und Jacinta einzuschlagen. Später griff er sich auch noch eine Schaufel aus seinem Auto, prügelte auf Jamie ein und schrie: «Ich werde euch alle töten.»

Die Mutter wollte den in Rage geratenen Australier beruhigen – ohne Erfolg. Er schubste sie, woraufhin sie auf einen Abfalleimer fiel. Die Schaufel zerbrach er aus Wut in zwei Teile, als er sie kräftig auf den Boden schlug.

Nachbarn wählten den Notruf, es kam zur Festnahme. Jamie und Jacinta mussten mit Prellungen und leichten Schnittwunden ins Spital. Bei der Vernehmung zeigte David keine Reue, gab an, sein Bruder hätte die Schläge «verdient».

Richterin hat teilweise Verständnis

Am Freitag wurde David McCulloch verurteilt. Die Richterin gab sich in Teilen verständnisvoll. «Der Verrat Ihrer Frau und Ihres Bruders und die offensichtliche Zustimmung Ihrer Mutter müssen Sie verstört haben», sagte sie laut «The Sun». «Und obwohl man verstehen kann, dass dies zu einem gewissen Mass an Angst und Frustration geführt hat, entschuldigt es in keiner Weise, was Sie dann getan haben», ergänzte sie.

Das Paar lernte sich im Teenager-Alter kennen, führte 25 Jahre lang eine Beziehung und war seit sechs Jahren verheiratet. David und Jacinta haben vier Kinder und liessen sich als Liebesbeweis ein gemeinsames Tattoo in Form einer Rose stechen.

David bekannte sich der Körperverletzung schuldig, bei einer Hausdurchsuchung waren zudem Drogen und eine selbstgebaute Schusswaffe entdeckt worden. Eine Frage konnte der Gerichtsprozess jedoch nicht klären: Warum sass Mutter McCulloch mit im Fremdgeh-Auto?