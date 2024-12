Tragödie in Thailand: Ein 21-jähriger Influencer starb nach einer gefährlichen Trink-Challenge. Thankam Kanthee, bekannt als «Bank Leicester», trank eine ganze Flasche Whisky für 800 Franken und erlitt eine tödliche Alkoholvergiftung.

Thailänder trinkt Whiskyflasche ex und stirbt

Thailänder trinkt Whiskyflasche ex und stirbt

1/2 Der tragische Moment: K. setzt die Flasche an und versucht, die ganze Flasche Whisky zu trinken. Foto: X

Auf einen Blick Thailändischer Influencer stirbt nach Whisky-Trinkwette auf Geburtstagsparty

21-Jähriger erhielt 30'000 Thai Baht für das Trinken einer 350-ml-Flasche

Regelmässige gefährliche Herausforderungen für Geld zur Unterstützung seiner Familie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Für Geld tat er praktisch alles. Nun musste Thankam K.* (†21) dafür mit seinem Leben bezahlen. Der junge Thailänder starb beim Versuch, eine ganze Schnapsflasche ex zu trinken.

K. nahm regelmässig Herausforderungen an, bei denen er beispielsweise Handdesinfektionsmittel und Wasabi trank, um Geld für seine Familie zu bekommen. Beim jüngsten Vorfall soll er während der Geburtstagsparty seiner Mutter 30'000 Baht, umgerechnet fast 800 Franken, angeboten bekommen haben. Sein Auftrag: eine Whisky-Flasche trinken. Inhalt: 350 Milliliter. Auf Videos ist zu sehen, wie er die Flasche nimmt, ansetzt und trinkt.

Er wurde plötzlich bewusstlos

Berichten zufolge musste sich K. übergeben, nachdem er die Flasche getrunken hatte.

Auf dem Foto waren andere Partygäste zu sehen, die mit dem Influencer lachten, als er die Herausforderung annahm, bevor die Dinge am 26. Dezember gegen 3.40 Uhr Ortszeit eine schlimme Wendung nahmen.

Der Influencer wurde vermutlich infolge einer Alkoholvergiftung bewusstlos und anschliessend in ein örtliches Spital gebracht. Dort wurde er später für tot erklärt. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Dem Herausforderer drohen bis zu zehn Jahre Knast

In einer Erklärung teilte die thailändische Polizei mit, dass gegen einen Mann, der K. die Herausforderung und das Geld in Aussicht gestellt hatte, Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben worden sei. Dem «Auftraggeber» könnten so bis zu zehn Jahre Knast drohen.

Familie und Freunde von K. stehen unter Schock. Ein Fan schreibt unter einem seiner Videos: «Ruhe in Frieden. Danke, dass du mich zum Lachen und Lächeln gebracht hast.» Jemand anderes kommentiert: «Derjenige, der den Alkohol trinken liess (K. herausgefordert hat, Anm. d. Red.), soll dafür bezahlen.»

* Name bekannt