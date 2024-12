Tragödie in den USA: Eine junge Cheerleaderin wurde erstochen. Der mutmassliche Täter, ihr Ex-Freund, sitzt in Haft.

Johannes Hillig Redaktor News

Nach einem Cheerleader-Treffen meldete sich Angelina G.* (†17) aus Azusa im US-Bundesstaat Kalifornien nicht mehr bei ihrer Familie. Die Polizei fand die schwer verletzte Jugendliche später im Haus ihres Ex-Freundes. Ihr Körper wies mehrere Stichwunden auf. Obwohl sie sofort ins Spital gebracht wurde, konnten die Ärzte Angelina G. nicht mehr retten. Sie wurde kurz darauf für tot erklärt.

Für die Familie von Angelina G. ist klar: Ihr Ex-Freund hat sie getötet. Er habe sie von dem Treffen der Cheerleader am Freitagabend abgeholt.

«Als ich dort ankam, war der Tatort bereits abgesperrt»

Der Stiefvater von Angelina G. hatte sie am Abend noch gesucht, weil sie sich nicht mehr gemeldet hatte. Dabei fuhr Robert C.* auch zum Haus des Ex-Freundes von Angelina G. «Als ich dort ankam, war der Tatort bereits abgesperrt. Ich rannte zu den Beamten und sagte: ‹Meine Tochter muss da drin sein, ich suche sie schon überall. Sie ist nicht zu Hause.› Und da sagten sie mir: ‹Setzen Sie sich bitte hin›», sagt Robert C. zu ABC News.

Die Familie von Angelina G. hatte ihr bereits mehrmals gesagt, sie solle sich von ihrem Ex-Freund fernhalten. Offenbar hatte es in der Vergangenheit schon mehrere Vorfälle mit ihm gegeben. Näheres ist aber dazu nicht bekannt. Ihr Stiefvater meinte, das junge Mädchen habe ein grosses Herz gehabt und immer das Gute in ihrem Ex-Freund gesehen.

Ihr Lachen ist für immer verstummt

«Dass es irgendjemand übers Herz bringen konnte, so einem süssen, liebevollen und lustigen Menschen wehzutun, ist unfassbar», sagt ihr Bruder Ruben T.* zum TV-Sender. Angelina G. sei eine unglaublich fröhliche Person gewesen. Dass ihr Lachen nun für immer verstummt sei, schmerzt die Familie. Am 7. Januar wäre sie 18 Jahre alt geworden. Sie habe sich schon wahnsinnig auf ihren kommenden Geburtstag gefreut.

Die Polizei hat bislang nicht bestätigt, dass es sich bei dem mutmasslichen Täter um den Ex-Freund von Angelina handelt. Bekannt ist bisher nur, dass ein 18-Jähriger festgenommen wurde und dass es sich um einen Bekannten des Opfers handelt.

Angelinas Familie hat eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Geld für ihre Beerdigung zu sammeln.

* Namen bekannt