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Europa-Park verabschiedet sich von der Achterbahn Euro-Mir
Musik ist Legendär
Euro-Mir startet in die letzte Saison
Am 28. März startet der Europa-Park Rust in die neue Saison. Für die beliebte Achterbahn Euro-Mir wird dies die letzte Saison. Nächstes Jahr wird sie einem neuen Bereich weichen müssen.
Publiziert: 11:21 Uhr
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