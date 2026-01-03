Massenproteste im Iran weiten sich auf Teheran aus

Das Regime von Ajatollah Ali Khamenei gerät zunehmend unter Druck. Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs, ruft zu weiteren Protesten in der Hauptstadt Teheran auf.

Darum gehts Demonstrationen und Ausschreitungen in der Hauptstadt Teheran

Reza Pahlavi fordert die Blockade der Hauptverkehrsachsen

Proteste auch in anderen Landesteilen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Massenproteste gegen das Mullah-Regime weiten sich aus. Nun sind die Demonstrationen gegen die iranische Staatsführung auch in die Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran zurückgekehrt.

In dem südlichen Stadtviertel Nasi Abad kam es zu Ausschreitungen, wie Aktivisten und Nutzer in den sozialen Medien berichteten. Auf Videos im Netz war zu sehen, wie Menschen durch die Strassen zogen und Slogans gegen die Führung der Islamischen Republik riefen. Bilder zeigten vereinzelt brennende Müllcontainer. Die Echtheit der Aufnahmen liess sich zunächst nicht verifizieren.

Unterdessen rief Reza Pahlavi (65), Sohn des 1979 gestürzten Schahs, zu Protesten in der Hauptstadt auf. In einem Post auf der Plattform X forderte er eine «millionenfache Präsenz» der Menschen in Teheran und die «Errichtung von Strassensperren auf Schlüsselachsen und Hauptverkehrsstrassen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Proteste begannen in der Provinz

Pahlavi lebt im Exil. Wie viel Einfluss er auf die Proteste hat, ist unklar. Irans Opposition im Ausland gilt als zerstritten und zersplittert.

In anderen Landesteilen gingen die Proteste Berichten zufolge weiter. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete über Demonstrationen unter anderem in Ghom, Marwdascht, Maschhad und Hamedan.

Zuletzt war es vor allem auf dem Land zu heftigen Ausschreitungen und Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Mindestens zehn Menschen kamen laut Menschenrechtsaktivisten bisher ums Leben.