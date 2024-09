Die Zahl der Mpox-Fälle in Afrika steigt weiter an, wobei die Demokratische Republik Kongo am stärksten betroffen ist. Auch das Nachbarland Burundi verzeichnet immer mehr Fälle, vor allem bei Kindern unter fünf Jahren.

Kurz zusammengefasst Mpox breitet sich in Afrika weiter aus

Guinea meldet erstmals einen Mpox-Fall, Burundi stark betroffen

Rund ein Drittel der Betroffenen sind Kinder unter fünf Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Afrika steigt die Zahl der Mpox-Fälle weiter – und die mit Hautausschlag einhergehende Viruskrankheit, früher Affenpocken genannt, breitet sich auch geografisch weiter aus. Erstmals hat das westafrikanische Land Guinea einen Fall gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete.

Weiterhin ist die Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika mit Abstand am stärksten betroffen. Dort wurden in diesem Jahr 85 Prozent der bislang rund 6'600 durch Labortests bestätigten Mpox-Fälle registriert. 32 Menschen mit nachgewiesenen Infektionen starben in diesem Jahr in Afrika, 25 davon in der Demokratischen Republik Kongo.

Weil vielfach Test- und Laborkapazitäten fehlen, werden nach WHO-Angaben aber zum Beispiel im Kongo nur 37 Prozent der Verdachtsfälle getestet. Dabei habe sich der Verdacht in rund 55 Prozent der Fälle bestätigt, hiess es.

Das Mpox-Virus bereitet sich in Afrika immer schneller aus. Foto: AFP 1/4

Mangelnde Tests

Die Länder melden der WHO die Zahl der Verdachtsfälle, aber die ist wegen mangelnder Tests nur bedingt aussagekräftig. Denkbar ist zum Beispiel, dass mit den Informationskampagnen die Sorge über Mpox steigt und nun mehr Menschen mit Hautausschlag in Kliniken kommen. Die Zahl der Verdachtsfälle im Jahr 2024 stieg innerhalb einer Woche bis zum 22. September um rund sieben Prozent auf 31'500.

Auch das im Vergleich zum Kongo sehr kleine Nachbarland Burundi ist immer stärker betroffen. Von dort wurden seit Beginn des Ausbruchs im Juli 1879 Verdachtsfälle gemeldet, 80 Prozent davon seit dem 12. August.

In Burundi wird deutlich mehr getestet als im Kongo: Etwa 93 Prozent der Verdachtsfälle werden näher untersucht. Bei etwa 40 Prozent bestätigte sich der Verdacht auf eine Mpox-Infektion. Rund ein Drittel der Betroffenen sind Kinder unter fünf Jahren.