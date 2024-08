Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen einer neuen Variante der Viruskrankheit Mpox in Afrika ihre höchste Alarmstufe ausgerufen. Das Virus ist auch unter dem Namen Affenpocken bekannt.

WHO ruft wegen Mpox weltweite Notlage aus

Mpox werden durch das Affenpockenvirus ausgelöst, das mit dem Pockenvirus verwandt ist.

Der Notfallausschuss der WHO sei zusammengetreten und habe ihm mitgeteilt, dass die Situation aus seiner Sicht eine «gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite» darstelle, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz. «Ich habe diesen Ratschlag angenommen.»

Mit der höchsten WHO-Alarmstufe treten international automatisch bestimmte Notmechanismen zur Eindämmung der Krankheit in Kraft.

Die rasche Ausbreitung der Virus-Untergruppe 1b in der Demokratischen Republik Kongo sowie ein Übergreifen des Virus auf mehrere Nachbarstaaten sei «besonders beunruhigend», erklärte WHO-Chef Tedros Abhanom Ghebreyesus zur Eröffnung der Beratungen.

Laut Tedros wurden im vergangenen Monaten in den zuvor nicht von Mpox betroffenen Ländern Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda insgesamt rund 90 Infektionen mit der schwerer verlaufenden und zu mehr Todesfällen führenden Virus-Untergruppe 1b registriert. Im Kongo gab es in diesem Jahr bereits mehr als 14'000 Fälle, 524 Menschen starben an dem jahrzehntelang unter dem Namen Affenpocken bekannten Virus.

2022 breitete sich die Krankheit weltweit aus

Mpox-Viren waren ursprünglich vor allem bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt ebenfalls möglich, etwa beim Sex. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören Fieber und Pusteln auf der Haut. Bei schweren Fällen kann die Krankheit tödlich enden.

Im Mai 2022 begann sich die Krankheit auch ausserhalb Afrikas auszubreiten, vor allem in Europa. Betroffen waren hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern haben.