38-jährige Anderson sass bei Weihnachtsfeier neben Melania und Barron Trump

Eine neue Frau im Trump-Clan sorgt für Aufsehen. Donald Trump Jr. (47), der älteste Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, hat sich von seiner langjährigen Verlobten Kimberly Guilfoyle (55) getrennt. An seiner Seite steht nun die 38-jährige Bettina Anderson.

Vor einem Monat haben sich Trump Jr. und Guilfoyle offiziell getrennt. Die ehemalige Fox-News-Moderatorin Guilfoyle soll nun als US-Botschafterin in Griechenland fungieren. Kürzlich wurde Trump Jr. mit Anderson in Palm Beach in Florida fotografiert.

Kritik und ein biblisches Statement

Doch Anderson musste sich bereits einiges an Kritik gefallen lassen. Vor allem ihre angebliche Rolle bei der Trennung von Trump Jr. und Guilfoyle sorgt für Furore. Anderson selbst soll den designierten US-Präsidenten dazu gedrängt haben, die Ex-Verlobte von Trump Jr. aus der Familie zu verbannen und ins Exil abzuschieben. Dafür musste das Model viel Hohn und Spott einstecken.

Ein Insider sagte der «Daily Mail», Anderson habe anfangs nicht als überzeugte Republikanerin gegolten, und ihr Einfluss im Trump-Clan sei hinterfragt worden. Doch inzwischen gehört sie zur Familie: Bei der Weihnachtsfeier der Trumps in Mar-a-Lago sass sie neben der designierten First Lady Melania Trump (54) und dem jüngsten Trump-Sohn Barron (18), wie die britische Zeitung «Independent» schreibt.

Nach der Feier reagierte Anderson auf Instagram offenbar auf die Kritik. In einem mittlerweile gelöschten Post teilte sie ein Bibelzitat. «Also lass sie lügen. Lass sie manipulieren. Lass sie reden. Sei einfach still, denn wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann dir dann etwas entgegensetzen?», zitiert der «Irish Star».

Andersons Zukunft im Trump-Universum

Anderson, eine bekannte Persönlichkeit aus Palm Beach, ist als Model tätig und stammt aus einer wohlhabenden und wohltätigen Familie, wie «The Economic Times» schreibt. Sie studierte Kunstgeschichte an der Columbia University in New York und zog später zurück nach Florida. Gemeinsam mit ihren Brüdern gründete die 38-Jährige die Wohltätigkeitsorganisation «The Paradise Fund» und engagiert sich für Bildung, Gesundheit und Hilfsinitiativen.

Ihre Präsenz auf hochkarätigen Veranstaltungen und in sozialen Medien hat sie zu einer prominenten Figur gemacht. In der Vergangenheit wurde das Model bereits mit Tiffany Trump (31), die jüngste Tochter von Trump, gesehen und besuchte Veranstaltungen in Mar-a-Lago.