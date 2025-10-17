DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
USA: Donald Trump stellt Pläne für ein Denkmal vor
Mitten in Washington
Trump plant sein eigenes Denkmal
Donald Trump stellt im Weissen Haus seine Pläne für einen Triumphbogen mitten in Washington vor. Das Denkmal soll seinen Namen tragen.
Publiziert: 18:46 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Donald Trump
0:57
Trump zu Operation Summerheat
«Es war der sicherste Sommer seit zwei Jahrzehnten»
0:47
In der Air Force One
«Herr Trump, kommen Sie in den Himmel?»
0:47
Trump über Friedensnobelpreis
«Machado hätte ihn mir vielleicht gegeben»
0:48
Start mit Technik-Fail
Trump muss UN-Rede ohne Teleprompter machen
1:59
Royals und US-Präsidenten
Das waren die peinlichsten Ausrutscher
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen