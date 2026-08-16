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Brände in Birmingham: Dirt-Bike-Fahrer provoziert Feuerwehr
Mit Zigi im Mund
Dirt-Bike-Fahrer provoziert Feuerwehrleute
Was stimmt mit diesem Biker nicht? Während die Feuerwehr in Birmingham einen Brand löscht, hat er keine bessere Idee, als diese beim Einsatz zu stören.
Publiziert: 11:47 Uhr
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