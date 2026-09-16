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Kosovos Ex-Präsident zu 25 Jahren Haft verurteilt
Mit stoischer Miene
Hier wird das Urteil gegen Kosovos Ex-Präsident verlesen
Der kosovarische Ex-Präsident Hashim Thaçi wurde in Den Haag zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Publiziert: 13:40 Uhr
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