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Mit stoischer Miene
Hier wird das Urteil gegen Kosovos Ex-Präsident verlesen

Der kosovarische Ex-Präsident Hashim Thaçi wurde in Den Haag zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Publiziert: 13:40 Uhr
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