Mit Sackmesser
Schweizer klaute in Spanien 30 Autonummern –festgenommen

In der spanischen Stadt Alicante wurde ein Schweizer festgenommen. Er soll zuvor 30 Autonummern gestohlen haben.
Publiziert: 13:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Hier wird der Schweizer abgeführt.
Foto: Guardia Civil
Janine Enderli

Diese Aktionen gingen nach hinten los: In der spanischen Stadt Alicante verhafteten Polizisten einen Schweizer, weil er 30 «ausländische» Kontrollschilder geklaut haben soll. Dies berichtet die Nachrichtenagentur EFE. 

Bei seiner Festnahme entdeckten die Polizisten, dass der Schweizer einen Rucksack voller Schraubenzieher und ein Schweizer Sackmesser dabei hatte. 

Offenbar entwendete er die Schilder, um sie bei sich zu Hause in Spanien aufzuhängen. Er sei mit dem Velo unterwegs gewesen und habe die Schilder abmontiert, heisst es in der entsprechenden Meldung. 

