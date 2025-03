Ein Mann hat in London einen grossen Rettungseinsatz ausgelöst, indem er mit einer Palästinenserflagge auf den Elizabeth Tower kletterte. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, um den Vorfall sicher zu beenden.

1/5 Der Mann kletterte mit einer Palästina-Flagge auf das Wahrzeichen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Mann klettert mit Palästinenserflagge auf Uhrturm in London

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz zur Sicherung

Einsatz begann am Samstagmorgen, Mann kam bis Samstagabend nicht herunter

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In London hat ein Mann einen grossen Rettungseinsatz ausgelöst, weil er mit einer Palästinenserflagge auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert ist. Die Polizei rückte am Samstagmorgen zum Elizabeth Tower mit der bekannten Glocke Big Ben aus.

«Beamte sind vor Ort und arbeiten daran, den Vorfall sicher zu Ende zu bringen», teilte die Metropolitan Police mit. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst seien ebenfalls im Einsatz. Am späten Samstagabend stand er laut britischen Medien jedoch noch immer in luftiger Höhe auf einem Felsvorsprung. Alle Überzeugungsversuche von Unterhändlern gingen bislang schief.

Wie kam der Mann auf den Turm?

Ein Bild zeigte, wie der Mann barfuss auf einem Vorsprung an der Turmfassade stand. Einsatzkräfte auf einer Drehleiter versuchten, mit ihm zu sprechen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Der Einsatzort in der Londoner Innenstadt wurde abgesperrt. Zum Motiv des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Reporterin des Fernsehsenders Sky News sagte, es sei unklar, wie er überhaupt dorthin gekommen sei. Das Parlament sei gut gesichert.