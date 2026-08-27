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Mit mehr Make-Up denn je
Trump postet bizarres Kanada-Video

Nach dem Golf von Mexiko nimmt Donald Trump nun den Lake Ontario ins Visier. Der 80-Jährige will den See kurzerhand in «Lake America» umbenennen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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