Die baden-württembergische Polizei hat in einem Haus im Markgräflerland im südlichen Schwarzwald zwei tote Säuglinge gefunden. Gegen die Mutter läuft ein Ermittlungsverfahren.

Polizei findet zwei Babyleichen in Haus im Schwarzwald

Darum gehts Zwei Babyleichen in einem Haus im Markgräflerland gefunden

Minderjährige Mutter unter Verdacht, Ermittlungen zur Todesursache laufen

Am 6. März erhielt die Polizei einen Hinweis, wonach in einem Haus einer Gemeinde im Markgräflerland der Leichnam eines Säuglings gefunden wurde. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Am 6. März erhielt die Polizei einen Hinweis, wonach in einem Haus einer Gemeinde im Markgräflerland der Leichnam eines Säuglings gefunden wurde. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Gegen die minderjährige Mutter der Säuglinge sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilten die Beamten am Dienstag in Freiburg mit. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten noch an.

Ergebnis von DNA-Abgleich liegt noch nicht vor

Die mutmassliche Mutter habe eingeräumt, dass es ihr Kind sei. Das Ergebnis eines DNA-Abgleichs liege noch nicht vor.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sei dann in dem Haus eine zweite Babyleiche gefunden worden. Auch in diesem Fall müsse die Mutterschaft noch abschliessend über die DNA geklärt werden.

Babys bereits länger tot

Bei beiden Säuglingen werde aufgrund des Auffindezustands davon ausgegangen, dass sie bereits vor längerer Zeit abgelegt wurden.

Auch die Ermittlungen zur Todesursache liefen noch. Wegen des jugendlichen Alters der tatverdächtigen mutmasslichen Mutter machte die Polizei zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zunächst keine weiteren Angaben.