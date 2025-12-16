Terroristen von Sydney trainierten auf Philippinen

Kurz vor dem Attentat in Syndney waren die Täter auf den Philippinen. Vater und Sohn sollen sich dort auf ihren Terrorakt vorbereitet haben.

Sohn hatte Verbindungen zu IS-Unterstützern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Neue Enthüllung zu den Attentätern von Syndney: Sajid A.* (†50) und seinen Sohn Naveed A.* (24) haben kurz vor dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach mit 15 Todesopfern eine «militärähnliche Ausbildung» auf den Philippinen erhalten. Das berichtete der australische Fernsehsender ABC unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Der 50 Jahre alte Vater war von Einsatzkräften am Tatort erschossen worden. Sein 24-jähriger Sohn wurde angeschossen und festgenommen – er liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, soll Berichten zufolge inzwischen aber ausser Lebensgefahr sein.

Verbindungen zum IS

Der Sohn habe seit langem Verbindungen zu Mitgliedern eines australischen Netzwerks von Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehabt, berichtete ABC weiter.

Australiens Premierminister Anthony Albanese (62) hatte zuvor gesagt, der australische Inlandsgeheimdienst habe den damaligen Teenager vor sechs Jahren wegen Verbindungen zu einer in Sydney ansässigen Terrorzelle des IS überprüft.

Zweck der Reise wird untersucht

Der Chef der Polizei des Bundesstaats New South Wales, Mal Lanyon, bestätigte laut dem «Guardian», dass beide Attentäter im vergangenen Monat auf die Philippinen gereist waren. Der Zweck dieser Reise und der dortige Aufenthaltsort der beiden würden derzeit untersucht, hiess es.

In dem Auto, das auf den Sohn zugelassen ist, befanden sich laut Lanyon mehrere Sprengsätze und zwei selbstgemachte IS-Flaggen. Man arbeite weiterhin daran, die Hintergründe des Anschlags aufzuklären. Nach Albaneses Darstellung waren die Angreifer anscheinend vom IS beeinflusst. «Es scheint, dass das (der Anschlag) durch die Ideologie des Islamischen Staates motiviert war», sagte er dem Radiosender ABC Sydney.

* Name der Redaktion bekannt