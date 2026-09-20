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«Merz muss weg!»
AfD jubelt in Mecklenburg-Vorpommern

Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern jubelt die AfD. Die Partei ist mit 37,3 Prozent die wählerstärkste Partei.
Publiziert: 19:42 Uhr
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