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Mecklenburg-Vorpommern: Jubel in der AfD
«Merz muss weg!»
AfD jubelt in Mecklenburg-Vorpommern
Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern jubelt die AfD. Die Partei ist mit 37,3 Prozent die wählerstärkste Partei.
Publiziert: 19:42 Uhr
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