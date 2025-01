Menschen bestürzt nach Bränden «Auf diese Art will ich nicht sterben»

Die Brände in Los Angeles treiben die Einwohnerinnen und Einwohner um. Viele Fragen stehen im Raum, Antworten gibt es bislang wenig. Wer ist schuld an der Misere? Die Leute in Los Angeles sind teilweise ratlos, teilweise wütend.