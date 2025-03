Angehörige nach Nachtclub-Inferno in Mazedonien erschüttert

Dragi Stojanov verlor seinen 21-jährigen Sohn. Foto: Screenshot Associated Press

Darum gehts Brand in nordmazedonischem Club fordert mindestens 59 Todesopfer und 155 Verletzte

Vater verliert einzigen Sohn und äussert Verzweiflung gegenüber lokalen Medien

Ein verheerender Brand im Club Pulse in der nordmazedonischen Stadt Kochani hat in der Nacht auf Sonntag mindestens 59 Todesopfer gefordert. Wie die nordmazedonische Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium ausserdem berichtet, sollen weitere 155 Personen verletzt worden sein.

Vor den überfüllten Spitäler warten Familienmitglieder und Verwandte nun auf Neuigkeiten über den Zustand der Opfer.

«Ich brauche mein Leben nicht mehr»

Dragi Stojanov verlor seinen einzigen Sohn an das Feuer. Gegenüber den lokalen Medien zeigt sich der Vater verzweifelt. «Was soll ich jetzt machen? Er war mein einziges Kind und jetzt ist er tot.»

Sein Sohn Tomce war gerade einmal 21-jährig. «Sein Leben hat erst angefangen», so der Vater. Er denke auch an die anderen betroffenen Familien. «Was ist übrig für mich in meinem Leben? Er war mein einziges Kind. Ich brauche mein Leben nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr.»

7-tägige Staatstrauer angeordnet

Laut der mazedonischen Nachrichtenagentur MIA wird die Regierung eine siebentägige Staatstrauer ankündigen. Zuvor drückte Ministerpräsident Hristijan Mickoski sein Beileid bereits auf der Kurznachrichtenplattform X aus und versprach, die Ursachen der Tragödie aufzuklären.

Für den trauernden Stojanov bringen die Worte jedoch kaum Komfort: «Die Behörden sollen leiden, wie ich leide.»