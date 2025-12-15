Eine verheerende Explosion erschütterte am Montagabend ein Gebäude im französischen Trévoux. Ersten Angaben zufolge gibt es Tote. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Darum gehts Explosion in Trévoux, Frankreich: Mindestens sechs Opfer, darunter zwei tote Kinder

Präfektur ruft Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden

Marian Nadler Redaktor News

Bei einer Explosion am Montagabend in einem Gebäude nördlich von Lyon in Trévoux im französischen Departement Ain gab es mindestens sechs Opfer. Zwei Kinder sollen tot sein, wie die Präfektur gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Es handele sich um eine vorläufige Einschätzung, die Suche werde fortgesetzt, erklärte die Präfektur und rief die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden. Das Departement Ain grenzt direkt an den Kanton Genf.

Gewaltige Explosion

Einer Mitteilung der Präfektur zufolge ereignete sich die Explosion um 17.30 Uhr im Erdgeschoss des Hauses. In zwei nahegelegenen Schulen barsten demnach die Fenster.

Die Zeitung «Le Progres» beschrieb die Explosion als gewaltig. Laut Zeugen war sie noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören. Das betroffene Gebäude soll drei- oder vierstöckig gewesen sein. Die Fassade des Gebäudes sei eingestürzt.

Wieder sterben Menschen im Departement Ain

Man vermutet eine Gasexplosion. Die beiden verstorbenen Kinder sollen 3 und 5 Jahre alt gewesen sein.

Erst vor wenigen Tagen kam es in der Region zu einem schrecklichen Autounfall. Vier Jugendliche aus dem Kanton Freiburg kamen dabei ums Leben.

+++ Update folgt. +++