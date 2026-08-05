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Mehrere Verletzte in London
Video zeigt Grossaufgebot nach Messerattacke

Auf dem belebten Trafalgar Square in London kam es am Mittwoch zu einer Messer-Attacke. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Publiziert: vor 29 Minuten
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