Mehrere Schweizer Regionen sind auf der Warnkarte orange schraffiert

Da kommt etwas auf uns zu: Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) hat am Freitag für die kommenden Tage eine Wetter-Vorwarnung herausgegeben. Ab Samstag, 0 Uhr, bis Dienstag, 0 Uhr, besteht demnach die Möglichkeit einer erheblichen Regengefahr. Mehrere Schweizer Regionen sind auf der Warnkarte des Bundes orange schraffiert. Diese Gebiete sind betroffen:

Rheintal

Fürstenland

Werdenberg SG

Kerenzerberg-Seetal GL

Linthebene-Gaster

Glarus Nord-Mitte

Muothatal

Einsiedeln SZ

Emmen-Hochdorf LU

Entlebuch LU

Sarnen-Lungern OW

Schlangnau-Sigriswil BE

Lauterbrunnen BE

Innertkirchen-Guttannen BE

Erstfeld-Engelberg UR

Glarus Süd-Grosstal

Glarus Süd-Sernftal

Obertoggenburg

Wädenswil-Rüti ZH

Grindelwald BE

Frutigen-Kiental BE

Was bedeutet die Warnung? Der Wasserpegel von Gewässern könnte ansteigen. Du solltest in den kommenden Tagen daher Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge (Achtung, Murgänge!) meiden. Die stärkste Phase des Ereignisses gibt MeteoSchweiz mir Samstag 0 Uhr bis 12 Uhr und Montag 0 Uhr bis 18 Uhr an.

Schon am Donnerstag hatte der Meteorologe Roger Perret von Meteo News bis Dienstag viel Niederschlag prognostiziert. Bis über 100 Liter könnten in der Ostschweiz zusammenkommen – «eine beachtliche Regenmenge», sagte er.