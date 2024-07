Grossbrand in Rom

Über Rom war am frühen Mittwochabend eine grosse Rauchwolke zu sehen. Hintergrund ist ein grösserer Brand. In dem von den Flammen betroffenen Gebiet wurden mehrere Strassen gesperrt.

1/5 Die Bewohner Roms sehen am frühen Mittwochabend eine riesige Rauchwolke über ihrer Stadt.

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Dienstagabend ist in der italienischen Hauptstadt Rom nahe der Piazzale Clodio ein grösserer Brand ausgebrochen. «Eine hohe Rauchsäule ist aufgestiegen und in weiten Teilen des Gebiets sichtbar, und in der Umgebung herrscht Brandgeruch», schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Mehrere Strassen rund um den Brandherd wurden abgesperrt.

Die Flammen hätten sich in einem Gebiet in der Via Teulada entwickelt, hiess es. Die Feuerwehr ist vor Ort. Autos sollen in Flammen aufgegangen sein, wie Rai-Journalist Franco Scarsella auf X schreibt.

Vier Gebäude und insgesamt 40 Personen wurden evakuiert, darunter auch das Gebäude des TV-Senders Rai. Zehn Feuerwehrmannschaften sind mit Unterstützung von zwei Tankwagen und Katastrophenschutzfahrzeugen vor Ort im Einsatz. Ein Löschhelikopter kreist ebenfalls über dem Feuer. Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri (58), soll auf dem Weg zum Brandort sein.