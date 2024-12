1/7 Caldey Island wirkt idyllisch. Für manche Kinder wurde der Ferienaufenthalt auf der britischen Insel allerdings zum Alptraum. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Kloster auf Caldey Island: Jahrzehntelanger Kindesmissbrauch aufgedeckt

Mönche und Laienbrüder missbrauchten Kinder, einige lebten unter falschem Namen

Marian Nadler Redaktor News

Trappisten gelten als der strengste Orden innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Von den Mönchen wird erwartet, dass sie sich unnötiger Reden enthalten, harte Arbeit verrichten und ihr Leben der Frömmigkeit widmen. So ist es auch in einer der renommiertesten Abteien des Ordens auf der britischen Insel Caldey Island, die vor der walisischen Grafschaft Pembrokeshire liegt.

Dachte man zumindest. Nun wirft ein neuer Bericht allerdings einen dunklen Schatten auf die Geistlichen. Denn: Im Kloster sollen über drei Jahrzehnte Kinderschänder Zuflucht erhalten haben und ungestraft mehr als 50 Kinder missbraucht haben. 73 Seiten umfasst der Bericht, der vom kürzlich ernannten Klosteroberhaupt Pater Jan Rossey in Auftrag gegeben wurde. Die Zeugenaussagen umfassen Schilderungen von insgesamt 16 Opfern.

Serientäter missbrauchte mehrere Kinder

Wie «Dailymail» schreibt, trägt die Insel schon länger den Spitznamen «Pädophileninsel». Zwischen 1960 und 1992 sollen mindestens 54 Kinder, manche davon erst drei Jahre alt, von Mönchen und Laienbrüdern sexuell missbraucht worden sein. Unter den Tätern befanden sich auch einige mit Vorstrafen, die unter falschem Namen auf der Insel lebten. In den schlimmsten Fällen ging der Missbrauch bis zur Vergewaltigung. Die überwiegende Mehrheit der Opfer dürfte die Insel im Rahmen von Familienferien oder von katholischen Jugendgruppen und Schulen organisierten und finanzierten Reisen besucht haben.

Ein Mann sticht unter den Pädophilen besonders heraus: der Serien-Sexualstraftäter Pater Thaddeus Kotik – genannt «Pater Thadd» – der in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Reihe von Kindern missbrauchte und sich bis zu seinem Tod im Jahr 1992 der Justiz entzog.

«Er streichelte ihren Po»

Der Brite mit polnischen Wurzeln wandte perfide Strategien an, um kleine Kinder zu manipulieren und das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Kotik hielt sich eine Schildkröte und zahlreiche Büsis als Haustiere, um das Interesse kleiner Kinder zu wecken. Meist lockte er seine Opfer in versteckte Buchten, um sie zu missbrauchen. Den Eltern bot er an, auf die Kinder aufzupassen.

Ein Zeuge des Missbrauchs durch Kotik erinnert sich in dem Bericht an einen Vorfall, bei dem ein junges Mädchen «halb auf der Brust von Pater Thaddeus lag. Er küsste ihr Gesicht und ihre Lippen. Ein Teil seiner Hand war unter ihrer Hose und streichelte ihren Po.» Der Zeuge erzählte dem damaligen Abt, was er gesehen hatte. Es passierte nichts.

Der Fall des Paul A.

Kotik war bei weitem nicht der einzige Geistliche mit pädophilen Neigungen. Die Fälle reichen bis ins 21. Jahrhundert. Im Jahr 2011 wurde der damals 58-jährige Pater John S.* – der seit elf Monaten auf der Insel lebte – zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 740 anstössige Fotos von Kindern im Alter zwischen 9 und 15 Jahren heruntergeladen hatte. In den 2000er-Jahren fand Paul A.*, der von der Polizei wegen Besitzes anstössiger Kinderbilder gesucht wurde, auf der Insel Unterschlupf. Erst 2011 wurde er geschnappt, nachdem ein Einwohner sich bei der Polizei gemeldet hatte. All die Jahre hatte er in der Abtei gearbeitet. Es kam heraus, dass A. Tausende weitere explizite Bilder von Kindern über das Internet des Klosters herunterlud.

«Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Es tut mir sehr leid für all das Leid, aber auch, dass den Opfern danach nicht zugehört wurde», zitiert «Dailymail» den heutigen Klosterchef Jan Rossey. Die Abtei besteht darauf, dass sexueller Missbrauch auf der Insel der Vergangenheit angehört. Den Schaden, den die Pädo-Mönche bei ihren Opfern angerichtet haben, kann die Entschuldigung jedoch nicht wieder rückgängig machen.

* Namen bekannt