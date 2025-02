Bombendrohung auf American-Airlines-Flug

Schock für Passagiere auf einem Flug von New York nach Delhi. Wegen einer Bombendrohung musste die Maschine in Rom zwischenlanden. Dabei wurde sie von zwei Kampfjets eskortiert.

1/5 In Rom angekommen, wurden die Passagiere von der Polizei in Empfang genommen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Sonntagnachmittag musste eine Boeing 787 von American Airlines über dem Kaspischen Meer umdrehen und einen ausserplanmässigen Stopp in Rom einlegen. Grund dafür ist laut einem Sprecher des Flughafens in Rom eine «mutmassliche Bombendrohung».

Vor der Landung wurde die Maschine mit knapp 200 Passagieren an Bord von zwei Eurofighter-Kampfjets der italienischen Streitkräfte begleitet. Am Flughafen angekommen, wurde der Flug AA292 dann evakuiert. Sämtliche Insassen blieben dabei unverletzt.

Das Flugzeug startete um 20.30 Uhr Ortszeit in New York. Geplant war, dass die Maschine nach 14 Stunden in Delhi ankommt. Stattdessen sind die Reisegäste nun in Italien gestrandet. Auch Stunden nach der Landung wird der Bordraum noch durchsucht und es finden Sicherheitsüberprüfungen der Gäste statt.