Swiss und Co. 308 Passagiere zündeten sich an Bord eine Zigi an

Swiss, Edelweiss und Co. haben Probleme mit Passagieren, die sich an Bord daneben benehmen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt meldete 1730 Vorfälle im vergangenen Jahr. Weitaus mehr als in den Vorjahren.

Publiziert: 15:54 Uhr | Aktualisiert: vor 59 Minuten