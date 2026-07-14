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Mascha über Drogen-Alltag in Frankfurt
«Du wachst auf und hast keine Schuhe mehr»

Mascha lebt auf der Strasse am Frankfurter Hauptbahnhof. Blick-Reporterin Helena Grad erzählt sie, wie das ist.
Publiziert: vor 50 Minuten
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