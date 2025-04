Einst waren sie dicke Freunde, doch jetzt scheint es zwischen Donald Trump und Elon Musk nicht mehr zu harmonieren. Foto: AFP

Guido Felder Ausland-Redaktor

Donald Trump (78) liebt Milliardäre – und Milliardäre liebten ihn. Bis vergangenen Mittwoch. Denn die Börsen-Party, die mit dem Amtsantritt des Republikaners begann, ist vorbei. Nach dem Zoll-Hammer wurden an den Finanzmärkten unvorstellbare Summen verbrannt, die Börsen befinden sich weltweit im freien Fall.

Und unter den Superreichen im Team Trump sinkt die Stimmung so schnell wie der Kontostand. Elon Musk (53) forderte schon eine Freihandelszone zwischen den USA und Europa, also die Abschaffung aller Zölle, fällt seinem Chef damit in den Rücken. Und auch andere Unternehmer dürften sich mit Wehmut an die Biden-Ära zurückerinnern. Ausgerechnet die Trump-Milliardäre müssen jetzt am meisten bluten!