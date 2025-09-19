Seit fünf Jahren sind Carmen Andrade und Daniel McCormack ein Paar – vergangenes Jahr heirateten die beiden. Das Besondere: Carmen Andrade ist ein siamesischer Zwilling, ihre Schwester Lupita ist immer an ihrer Seite.

1/6 Die siamesischen Zwillinge Carmen (l.) und Lupita Andrade teilen ihr Leben und Liebesleben, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Foto: Tiktok

Darum gehts Siamesische Zwillinge Lupita und Carmen Andrade teilen ihren Alltag auf Social Media

Carmen heiratete 2024 ihren Partner, was vermehrt zu Vorurteilen führte

Die 25-jährigen Schwestern teilen mehrere Organe und ein gemeinsames Kreislaufsystem Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Mexikanerinnen Lupita und Carmen Andrade sind seit ihrer Geburt unzertrennlich. Sie sind siamesische Zwillinge. Auf Instagram und Youtube teilen die 25-jährigen Frauen ihren Alltag und wollen mit Vorurteilen aufräumen.

Denn nachdem Carmen im Oktober 2024 nach fünf Jahren Beziehung ihren Partner Daniel McCormack (28) geheiratet hatte, haben die Vorbehalte und Anfeindungen ihnen gegenüber zugenommen. Mit dem US-Magazin «People» haben die Zwillingsschwestern jetzt darüber gesprochen.

Eine Operation war ihnen zu riskant

Ihr Leben lang hätten sie immer wieder gegen Widrigkeiten gekämpft, erzählen sie. Bei ihrer Geburt sagten die Ärzte, dass sie nur drei Tage zu leben hätten. Doch die Schwestern überlebten. Und als die Ärzte später warnten, dass eine Trennungsoperation zu schweren neurologischen Problemen oder zum Tod führen könnte, entschieden sich die Schwestern dagegen.

Die Zwillingsschwestern teilen sich mehrere Rippen, ein gemeinsames Kreislauf- sowie ein gemeinsames Verdauungs- und Fortpflanzungssystem. Herz, Lungen und Magen besitzen sie jeweils individuell. Sie machen alles gemeinsam und teilen ihre Interessen wie Basteln, Backen, Spazieren oder auf Mottopartys gehen auf Social Media.

Intimität wird mit allen abgesprochen

Was für die beiden ein normaler Lebensalltag ist, wirft bei anderen Fragen auf. Als Carmen 2020 ihren jetzigen Mann Daniel McCormack über die Dating-App Hinge kennenlernte, nahmen intime Fragen von Fremden zu. «Ich verstehe nicht, warum die Leute etwas über meine Geschlechtsteile wissen müssen, um uns als Menschen zu sehen», sagt Carmen zu «People».

Auch ihre Schwester belasten Fragen wie ob auch sie McCormack liebe. «Ich liebe ihn wie einen Bruder. Das ist alles», erklärt sie. Intimität werde bei ihnen immer kommuniziert. Wenn sich Lupita mit etwas nicht wohlfühle, würden ihre Grenzen sofort respektiert. Lupita ergänzt: «Ich habe Kopfhörer und ein Telefon. Es ist mir egal.»

«Man muss wegen der Unterschiede keine Angst haben»

Auch Carmens Ehemann findet klare Worte: «Die Leute sind sexbesessen, und ehrlich gesagt geht es sie einen Scheissdreck an.» Er habe die Beziehung angefangen, weil Carmen ein «authentischer Mensch» mit einer «lustigen Persönlichkeit» sei. Carmen ergänzt, dass sie ihre Zuneigung die meiste Zeit sowieso über Witze zeigen würden.

Zu den Vorurteilen sagt Carmen: «Man muss wegen der Unterschiede weder Angst haben noch sich darüber aufregen.»

Siamesische Zwillinge mit Baby unterwegs

Auch die 35-jährigen siamesischen Zwillinge Abigail (Abby) und Brittany Hensel führen einen ganz normalen Alltag. Sie schwimmen, spielen Basketball, verreisen gern und spielen Klavier. Ihre unterschiedlichen Interessen haben sie so aufeinander abgestimmt, dass es für beide passt.

Das gilt auch in Sachen Liebe. 2021 heiratete Abby den US-Veteranen Josh Bowling (34). Bereits früh wussten die Schwestern, dass sie einmal Mütter werden wollen. Wie Bilder der «US Sun» kürzlich zeigten, könnte dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen sein. Die Schwestern wurden mit einem Maxi-Cosi inklusive Baby gesichtet.