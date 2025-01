Zwei Herzen, zwei Rückgrate, zwei Köpfe So ist der Körper von Abigail und Brittany aufgebaut

Die siamesischen Zwillinge Abigail und Brittany Hensel (34) aus den USA leben ein erfülltes Leben. Die Mathematiklehrerinnen unterrichten gemeinsam, fahren Vespa und sind in sozialen Medien aktiv. In einem Video geben sie Einblick in ihre Anatomie.