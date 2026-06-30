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Leservideo zeigt Grosseinsatz nach Explosion in Monaco
Leservideo zeigt Grosseinsatz
Heftige Explosion in Monaco fordert Verletzte
Im Fürstentum Monaco explodierte am Montagabend ein Sprengsatz. Drei Menschen wurden verletzt. Eine Blick-Leserin filmte den Einsatz der Sicherheitskräfte.
Publiziert: 01:14 Uhr
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