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Leservideo zeigt Grosseinsatz
Heftige Explosion in Monaco fordert Verletzte

Im Fürstentum Monaco explodierte am Montagabend ein Sprengsatz. Drei Menschen wurden verletzt. Eine Blick-Leserin filmte den Einsatz der Sicherheitskräfte.
Publiziert: 01:14 Uhr
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