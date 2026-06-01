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Leser filmt leeren Flughafen in London
«Sogar das Personal musste raus»

Der London City Flughafen (LCY) musste innerhalb minuten evakuiert werden. Ein Leser filmt den leeren Flughafen.
Publiziert: 10:01 Uhr
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