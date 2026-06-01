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London City Flughafen (LCY) musste evakuiert werden
Leser filmt leeren Flughafen in London
«Sogar das Personal musste raus»
Der London City Flughafen (LCY) musste innerhalb minuten evakuiert werden. Ein Leser filmt den leeren Flughafen.
Publiziert: 10:01 Uhr
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