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Verzweifelter Funkspruch eines indischen Frachters an Iran
«Lasst mich umkehren»
Verzweifelter Funkspruch eines indischen Frachters in der Strasse von Hormus
Ein Funkspruch eines indischen Ölfrachter in der Strasse von Hormus,
Publiziert: 09:50 Uhr
|
Aktualisiert: 09:55 Uhr
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