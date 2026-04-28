DE
FR
Abonnieren

Kurz vor 8 Uhr
Hier erreichen die Retter Timmy

Ein kleines Boot der DLRG fährt zu Timmy hinaus. Mehrere Retter steigen ins Wasser. Werden sie dem Buckelwal jetzt den Gurt anziehen, um Timmy dann durch die Rinne zu führen?
Publiziert: 08:04 Uhr
Kommentieren
Mehr Videos zur Wal-Rettung an der Ostsee
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen