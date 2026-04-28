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Ostsee: Hier erreichen die Retter Timmy mit dem Boot
Kurz vor 8 Uhr
Hier erreichen die Retter Timmy
Ein kleines Boot der DLRG fährt zu Timmy hinaus. Mehrere Retter steigen ins Wasser. Werden sie dem Buckelwal jetzt den Gurt anziehen, um Timmy dann durch die Rinne zu führen?
Publiziert: 08:04 Uhr
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