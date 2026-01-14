DE
Kurioser Vorfall am Flughafen Teneriffa
Senior (80) will mit toter Ehefrau ins Flugzeug steigen

Ein 80-jähriger Tourist wollte im Herbst 2025 mit seiner toten Frau im Rollstuhl von Teneriffa nach Hause fliegen. Erst an der Sicherheitskontrolle bemerkte das Personal den Tod der Frau. Ihre Hand war bereits ganz kalt.
Publiziert: 15:44 Uhr
Aktualisiert: 15:46 Uhr
Der Vorfall ereignete sich am Flughafen Teneriffa.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • 80-Jähriger wollte mit toter Frau im Rollstuhl von Teneriffa heimfliegen
  • Sicherheitskontrolle bemerkte kalte Hand der Frau, Notarzt bestätigte Tod
  • Vorfall geschah im Herbst 2025, keine Hinweise auf Verbrechen gefunden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine Enderli und Keystone-SDA

Es ist ein Anblick, den die Sicherheitskräfte nicht jeden Tag haben: Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen.

Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst jetzt bestätigte.

Hand bereits ganz kalt

Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden. Eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.

