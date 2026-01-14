Ein 80-jähriger Tourist wollte im Herbst 2025 mit seiner toten Frau im Rollstuhl von Teneriffa nach Hause fliegen. Erst an der Sicherheitskontrolle bemerkte das Personal den Tod der Frau. Ihre Hand war bereits ganz kalt.

Darum gehts 80-Jähriger wollte mit toter Frau im Rollstuhl von Teneriffa heimfliegen

Sicherheitskontrolle bemerkte kalte Hand der Frau, Notarzt bestätigte Tod

Vorfall geschah im Herbst 2025, keine Hinweise auf Verbrechen gefunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es ist ein Anblick, den die Sicherheitskräfte nicht jeden Tag haben: Ein 80-jähriger Tourist hat auf Teneriffa versucht, mit seiner toten Ehefrau im Rollstuhl in die Heimat zurückzufliegen.

Er schaffte es bei dem Vorfall im vergangenen Herbst im Flughafen Tenerife Sur bis in die Sicherheitskontrolle, wie die Polizei auf Anfrage erst jetzt bestätigte.

Hand bereits ganz kalt

Dort sei das Personal angesichts der leblosen älteren Frau misstrauisch geworden. Eine Mitarbeiterin habe entsetzt bemerkt, dass deren Hand schon ganz kalt gewesen sei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Da die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen fand, sei der Mann nicht festgenommen worden. Woher er und seine Frau stammten und wohin genau im Ausland sie fliegen wollten, konnte die Polizei nicht sagen. Auch sei unbekannt, ob dem Mann überhaupt bewusst war, dass seine Frau gestorben war, sagte eine Polizeisprecherin.