Die Nato-Mitgliedsstaaten beraten Anfang nächster Woche über russische Luftraumverletzungen. Estland meldete das Eindringen von drei russischen Kampfjets, während Polen eine Annäherung an eine Bohrinsel in der Ostsee beklagte. Russland bestreitet die Vorwürfe.

Die Nato-Staaten werden am Montag über die russischen Luftraumprovokationen beraten. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa/Archiv

Drei russische Jets sollen Estlands Luftraum unerlaubt verletzt haben

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Nato-Länder kommen nach der von Estland gemeldeten Luftraumverletzung durch russische Kampfjets Anfang nächster Woche zu Beratungen zusammen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

Der Nato-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht. Estland hatte dies beantragt, nachdem drei russische Kampfflugzeuge Armeeangaben zufolge am Freitag unerlaubt in den Luftraum des EU- und Nato-Staats eingedrungen waren. Russland bestritt die Darstellung Estlands und gab an, keine Grenzen verletzt zu haben.

Polen wiederum meldete am Freitagabend, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone verletzt.