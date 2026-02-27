US-Präsident Donald Trump bezeichnet Kuba als «scheiternden Staat» und deutet eine «friedliche Übernahme» durch die USA an. Die Spannungen haben sich seit der Blockade venezolanischer Öl-Lieferungen und einem tödlichen Schusswechsel an Kubas Grenze verschärft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump spricht von einer möglichen «friedlichen Übernahme» Kubas

Kuba seit Dezember ohne Öl aus Venezuela wegen US-Blockade

Vier Tote nach Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und US-Boot War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Venezuela abgehakt, next stop Kuba! So oder so ähnlich stellt es sich zumindest Donald Trump (79) vor. Denn inmitten der Spannungen zwischen dem karibischen Staat und den Vereinigten Staaten bringt der US-Präsident eine «friedliche Übernahme» Kubas ins Spiel. Havanna verhandle derzeit zwar mit Washington, sagte Trump in Washington, fügte jedoch hinzu: «Es könnte durchaus zu einer friedlichen Übernahme Kubas kommen.»

Ob Trump sich damit auf eine mögliche Annexion durch die USA bezog oder andere Staaten ebenfalls involviert wären, ging aus der knappen Antwort des Republikaners nicht hervor. Auch einen Zeitrahmen nannte er nicht.

Trump: «Kuba ist ein scheiternder Staat»

Trump betonte, dass Kuba sich «in grossen Schwierigkeiten» befinde. «Kuba ist, gelinde gesagt, ein scheiternder Staat.» Trump zeigte sich zuversichtlich, dass die USA «etwas sehr Positives» für die Bevölkerung des Inselstaates in der Karibik erwirken könnten.

Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung unter Präsident Miguel Díaz-Canel (65) aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten.

Mittlerweile sollen bestimmte Sanktionen gelockert werden. Zusätzlich belastet werden die diplomatischen Beziehungen durch einen Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellbootes, bei dem vier Menschen starben.