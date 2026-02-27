DE
FR
Abonnieren

Kommunistische Regierung unter Druck
Trump erwägt «friedliche Übernahme» Kubas

US-Präsident Donald Trump bezeichnet Kuba als «scheiternden Staat» und deutet eine «friedliche Übernahme» durch die USA an. Die Spannungen haben sich seit der Blockade venezolanischer Öl-Lieferungen und einem tödlichen Schusswechsel an Kubas Grenze verschärft.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/4
Donald Trump könnte sich eine «friedliche Übernahme» Kubas vorstellen.
Foto: IMAGO/TheNews2

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump spricht von einer möglichen «friedlichen Übernahme» Kubas
  • Kuba seit Dezember ohne Öl aus Venezuela wegen US-Blockade
  • Vier Tote nach Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und US-Boot
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Venezuela abgehakt, next stop Kuba! So oder so ähnlich stellt es sich zumindest Donald Trump (79) vor. Denn inmitten der Spannungen zwischen dem karibischen Staat und den Vereinigten Staaten bringt der US-Präsident eine «friedliche Übernahme» Kubas ins Spiel. Havanna verhandle derzeit zwar mit Washington, sagte Trump in Washington, fügte jedoch hinzu: «Es könnte durchaus zu einer friedlichen Übernahme Kubas kommen.»

Ob Trump sich damit auf eine mögliche Annexion durch die USA bezog oder andere Staaten ebenfalls involviert wären, ging aus der knappen Antwort des Republikaners nicht hervor. Auch einen Zeitrahmen nannte er nicht.

Trump: «Kuba ist ein scheiternder Staat»

Trump betonte, dass Kuba sich «in grossen Schwierigkeiten» befinde. «Kuba ist, gelinde gesagt, ein scheiternder Staat.» Trump zeigte sich zuversichtlich, dass die USA «etwas sehr Positives» für die Bevölkerung des Inselstaates in der Karibik erwirken könnten.

Mehr zu Kuba und Trump
Kuba: Sprechen mit Washington über Zwischenfall auf See
Kuba
Kuba spricht mit USA über Vorfall auf See
Trump droht mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten
Kuba
Öl: Trump droht mit Zöllen gegen Kuba
Kuba reagiert mit Notfallplan auf US-Ölblockade
Drastische Massnahmen
Kuba leidet unter US-Embargo auf Öl
Jetzt hat Trump Kuba im Visier
Mit Video
Nach Venezuela, Grönland, Iran
Trump nimmt Kuba ins Visier

Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung unter Präsident Miguel Díaz-Canel (65) aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten.

Mittlerweile sollen bestimmte Sanktionen gelockert werden. Zusätzlich belastet werden die diplomatischen Beziehungen durch einen Schusswechsel zwischen kubanischen Grenzschützern und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellbootes, bei dem vier Menschen starben.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen