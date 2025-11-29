Donald Trump erklärt den Luftraum über Venezuela für gesperrt: «An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogenhändler und Menschenhändler: Bitte beachten Sie, dass der Luftraum über und um Venezuela vollständig gesperrt ist», schreibt der US-Präsident auf Truth Social.

Steht ein Angriff der USA auf Venezuela kurz bevor? Nach mehreren tödlichen Angriffen auf angebliche Drogenschiffe in der Karibik und dem Zusammenzug von US-Kriegsschiffen vor der Küste des südamerikanischen Landes verkündet US-Präsident Donald Trump (79) die Sperrung des Luftraums über Venezuela.

«An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogenhändler und Menschenhändler: Bitte beachten Sie, dass der Luftraum über und um Venezuela vollständig gesperrt ist», schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Der US-Präsident droht dem Land schon länger mit einem militärischen Angriff.

+++ Update folgt +++